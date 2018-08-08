Kral Kaya Mezarları'na ziyaretçi akını

Yeşilırmak’tan yaklaşık 100 metre yükseklikteki tepede kayalıklara oyulmuş mimarı yapısıyla dikkati çeken mezarlar, Amasya'yı turizm açısından cazibe merkezi haline dönüştürüyor.

Milattan önce 333'ten milattan sonra 26'ya kadar Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus Kralları için Harşena Dağı'nın güney eteklerine, kalker kayalara oyularak yapılan mezarlardan Yeşilırmak Vadisi boyunca irili ufaklı 21 tane olduğu biliniyor.

ÜÇLÜ KRAL MEZARI

Kaya mezarları içinde en çok dikkati, 15 metre yükseklikte, 8 metre genişlikte, 6 metre derinlikteki Büyük Kral Mezarı ile Kızlar Sarayı üzerinde yer alan birbirine çok yakın oyulmuş üçlü kral mezarı çekiyor. Bazı dönemlerde hapishane olarak kullanıldığı bilinen kaya mezarlara, kayalara oyulan taş merdivenlerle çıkılıyor.

UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNE ALINDI

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hakan Karaman, UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesine alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

"BÜTÜN ŞEHİRLERDEN ZİYARETE GELENLER VAR"

Helenistik döneme ait Kral Kaya Mezarları'nı görebilmek için dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Hakan Karaman, "Yurt içinden, yurt dışından her bölgeden gelen turistlerimiz var. En çok Güney Kore, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Avrupa'dan Almanya, Fransa, İngiltere ve ulusal düzeyde de bütün şehirlerden gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.



