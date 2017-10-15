taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Kral Selman Trump'ın İran kararını destekliyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

15.10.2017 - 12:10
  1. Haberler
  2. Dünya

df

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

"TERÖRÜ VE AŞIRICILIĞI SONLANDIRACAK TUTUMLAR TAKINMALIYIZ"

Görüşmede, Kral Selman'ın Trump tarafından cuma günü duyurulan yeni İran stratejisine ilişkin "Terör ve aşırıcılığı sonlandıracak tutumlar takınmamız ve bunların birinci destekçisi İran'a karşı çabaları birleştirmemiz gerekiyor." dediği belirtildi.

KRAL SELMAN TRUMP'IN KARARINI DESTEKLİYOR

Kral Selman, ayrıca Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini "desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını" vurguladı.

"BAŞKAN OLARAK TARAFIMDAN İPTAL EDİLEBİLİR"

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
Somali'de 3 günlük yas ilan edildi
23 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıdan sonra ülkede 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.
Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı
Wall Street'in bilinen iş adamlarından Guy Gentile'ın sevgilisi iş adamından acı bir intikam aldı.
Avusturya sandık başında
Avusturyalılar, federal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Merkel'in Türkiye isteği AB'de önemsenmedi
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istemeyen Merkel, üye ülkeler üzerinde istediği baskıyı oluşturamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

164
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

13
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

42
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

119
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

156
İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

78
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM