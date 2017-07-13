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Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü

İspanya Kralı ile eşinin İngiltere ziyaretine, Başbakan Theresa May damga vurdu.

13.07.2017 - 15:59
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Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü

İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Kral 6. Felipe ve eşi, 3 günlük devlet ziyaretinin başlangıcında Buckingham Sarayı'nda atlı muhafızların resmi geçidini de içeren devlet töreniyle karşılandı.

Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü

BAŞBAKAN MAY DİZ ÇÖKTÜ

Karşılama töreninde hazır bulunan İngiliz halkının oylarıyla iktidara gelen Başbakan Theresa May, Kraliçe II. Elizabeth'in önünde eğildi.

Eski gösterişli ve büyük Britanya İmparatorluğu'ndan kalma bu geleneğe göre, Britanya Kraliçesi'nin uygun bularak dizbağı nişanı takdim ettiği kişiler kendisinin önünde diz çökebiliyor.

Tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye kalktıklarına bakmayın, onlara göre İngiliz halkının iradesini temsil eden Başbakan bile Kraliçe'nin ancak diz seviyesi kadar yüksekte.

Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü

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