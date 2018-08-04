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Kredili kurbana diyanetten yorum

Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorularını yanıtladı. O soruların içinde en fazla geleni de "kredi kartıyla kurban kesilir mi" oldu.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 08:58..
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Kredili kurbana diyanetten yorum

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanla ilgili vatandaşların sorduğu soruları kitapçık haline getirdi. O sorular arasında da en çok karşılaşılan, fetva isteneni kredi kartıyla kurban kesiminin icazeti oldu.

Kredili kurbana diyanetten yorum

"KREDİLİ KURBAN OLUR ANCAK BORCU ZAMANINDA ÖDENMELİ"

Kurul, “Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir” sorusuna, kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak kurban alınabileceğini belirterek, “Kurban kesmekle mükellef olan kişi, kurbanlık hayvanı kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir” yanıtını verdi.

Kredili kurbana diyanetten yorum

Kitapçıkta konuya ilişkin "Borçlanarak da kurban satın alınabilir. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değil." yorumu yer aldı.

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