taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.021
USD
3,8536
EURO
4,5591
ALTIN
157,17
PETR
62,4500

Kremlin’den Kudüs açıklaması

Kremlin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının İsrail-Filistin ilişkilerini daha kötüye götüreceğini açıkladı.

İHA | 06.12.2017 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

234234

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması söylemlerine karşılık Kremlin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının İsrail-Filistin ilişkilerini daha kötüye götüreceğini açıkladı.

İLİŞİKİLERİ DAHA DA GEREKECEK

Kremlin sözcüsü Peskov, İsrail'in Başkentinin, Kudüs’e taşınmasının İsrail-Filistin ilişkilerini daha kötüye götüreceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü ayrıca,, “Ancak henüz alınmamış olan kararları tartışmayacağız” dedi.

Bu akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını açıklaması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Mısır Ortodoks Kilisesi'nden Kudüs açıklaması
Mısır Ortodoks Kilisesi, Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının bölge ve dünya istikrarını olumsuz etkileyeceği uyarısı yaptı.
İngiltere Başbakanı May'e suikast girişimi iddiası
İngiltere Başbakanı Theresa May'e bombalı ve bıçaklı suikast hazırlığı yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde deprem
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Halepçe kentinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava
2007 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Summer Zervos için, Trump tarafından açılan dava başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

204
Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

180
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

228
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

18
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

138
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

276
Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM