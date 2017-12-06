Kremlin’den Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması söylemlerine karşılık Kremlin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının İsrail-Filistin ilişkilerini daha kötüye götüreceğini açıkladı.
İLİŞİKİLERİ DAHA DA GEREKECEK
Kremlin sözcüsü Peskov, İsrail'in Başkentinin, Kudüs’e taşınmasının İsrail-Filistin ilişkilerini daha kötüye götüreceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü ayrıca,, “Ancak henüz alınmamış olan kararları tartışmayacağız” dedi.
Bu akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını açıklaması bekleniyor.