Kudret narı nedir

Şifa meyvesi olarak da bilinen kudret narı, kabakgiller ailesinden gelir. Doğu Afrika ve Asya bölgelerinde sıkça tüketilen kudret narı, gıda ve ilaç olarak kullanılan tropikal bir meyve türüdür.

Görsel olarak kabak ile benzerlik gösteren bu meyve, son zamanlarda Türkiye'de de tüketilmeye başladı. Özellikle Bursa ve Yalova başta olmak üzere Akdeniz iklimine sahip yörelerde yetiştirilmeye başlandı.

ŞİFA MEYVESİ KUDRET NARI

Karela, acı kavun ve Afrika hıyarı olarak da bilinen kudret narı, olgunlaşmaya başladığı anda yeşil renkte olmaktadır. Olgunlaştıkça sarı rengi alan bu meyve 15 ila 20 cm uzunluğunda olmaktadır.

İçerisinde vitamin, kalsiyum ve fosfor bulunduran kudret meyvesi birçok hastalığa şifa olmaktadır. İşte şifa meyvesi kudret narının faydaları:

- Meme ve gırtlak kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

- İçinde barındırdığı antioksidan özellikler sayesinde vücutta oluşmuş tümörlerin büyümesini engeller.

- Mideyi rahatlatarak, mide rahatsızlıkların önüne geçer.

- Egzama ve sedef benzeri cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

- Vücutta oluşmaya başlayan yanık, yara e iltihapların iyileşmesini hızlandırır.

- Kan şekerini dengeleyerek, şekere hastalığı yaşayanlara destek olur.

- İçerisinde barındırdığı çok sayıdaki vitamin ve protein sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

TÜKETİME DİKKAT

Şifa meyvesi kudret narının çok sayıda faydası varken tüketimine yine de dikkat etmemiz gerekir. Eğer bilinçli bir şekilde tüketilmezse karaciğere zarar verebilmektedir.

Ayrıca kan şekerini düşüren meyveyi şeker hastaları belli ölçüde tüketmesi gerekir. Özellikle kanama artırıcı sebebiyle kadınlar adet döneminde ve hamilelikte kudret meyvesini yememeli.

NEREDE SATILIR

Ülkemizde yeni yeni satılmaya başlanan kudret meyvesini her yerde bulmak zor. Bursa ve Yalova çevrelerinde daha rahat bulunabilen kudret narını, yağ ve macun şeklinde aktarlarda bulabilirsiniz. Fakat meyvenin fiyatı ise diğer meyvelere nazaran biraz pahalı olabilmekte. Tane olarak 15 ila 20 TL arasında satılan meyvenin yağ olarak fiyatı 100 TL, macun şeklinde ise fiyatı 80 TL.