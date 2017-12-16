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Kudüs sokakları çocukların sesleriyle yankılandı

Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterenler arasında minik çocuklar da yer almaya devam ediyor. Kudüs sokaklarında gezen miniklerin tekbir getirişleri sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 07:50..
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Kudüs sokakları çocukların sesleriyle yankılandı

ABD Başkanı Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistinliler protestolarını kesmedi. Filistinlilerin protestolarına ise İsrail, hava saldırısı ve gerçek mermiyle cevap verirken, minik çocuklar dahi sokaklardan çekilmedi.

Kudüs sokakları çocukların sesleriyle yankılandı

SOKAKLARI TEKBİRLERLE İNLETTİLER

İsrail ordusunun bombalı saldırıları altında yaşamaya çalışan Filistinli çocuklar, Kudüs sokaklarını tekbirlerle inletti. Sosyal medyada gündeme oturan görüntüler, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

İsrail'in kuşattığı sokaklarda gezen çocukların zalimliğe karşı duruşları izleyenleri büyüledi.

Kudüs sokaklarında minik çocukların tekbirleri yankılandı VİDEO

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