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Kudüs'te Filistinlilere saldırı: 'Araplara ölüm'

Doğu Kudüs'te dün gece Filistinlilerin otomobilleri yakıldı, duvarlara İbranice 'Araplara ölüm' yazıldı.

İHA | 26.01.2018 - 19:23..
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Dün gece Doğu Kudüs’te bir Filistinliye ait aracın ateşe verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis geldi.

AŞIRI MİLLİYETÇİ YAHUDİLERDEN SALDIRI

Polis çevrede yaptığı araştırmada yakınlardaki bir duvarda İbranice “Araplara ölüm” yazıldığını tespit etti.

Bu slogandan hareketle aşırı milliyetçi bir veya birkaç Yahudi’nin Araplara karşı duyduğu kin sebebiyle böyle bir eylem yapılmış olabileceğine dikkat çekildi.

Kudüs'te Filistinlilere saldırı: 'Araplara ölüm'

Filistinlilerin işgal altındaki topraklarında bulunan İsrailli yerleşimciler tarafından yakın zamanda zeytin ağaçlarının da söküldüğü hatırlatıldı.

Kudüs'te Filistinlilere saldırı: 'Araplara ölüm'

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