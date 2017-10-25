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Kuğuyla 33 yıl süren arkadaşlık

Edirne'de bir hayvansever 33 yıl önce bulduğu yaralı kuğuyla arkadaşlığına devam ediyor.

25.10.2017 - 11:57
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Edirne'de hayvansever Recep Mirzan'ın, 33 yıl önce yaralı halde bulduktan sonra tedavi ettirdiği ve "Garip" ismini verdiği kuğu ile kurduğu dostluk dikkati çekiyor.

Mirzan, yaptığı açıklamada, 1984 yılında postacı olarak çalışırken bir tarlada yaralı halde bulduğu kuğuyu iyileştirdikten sonra evinin bahçesinde beslediğini anlattı.

Yıllar önce eşinin vefat ettiğini, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği hayvanlarıyla birlikte geçirdiğini belirten Mirzan, en yakın dostunun "Garip" ismini verdiği kuğu olduğunu söyledi.

"ÖLÜNCEYE KADAR BERABERİZ"

Recep Mirzan, kuğu ile arasındaki dostluğu tarif etmenin zor olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 33 yıldan bu yana Garip benim can yoldaşım oldu. Her gün 1-2 saat onu gezdiriyorum. Peşimi hiç bırakmıyor, beraber konuşuyoruz, kısacası hayat arkadaşım oldu diyebilirim. Ölünceye kadar beraberiz zaten ben öldükten sonra bilmem nasıl olacak." diye konuştu.

Kuğuyla 33 yıl süren arkadaşlık

"BENİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Mirzan, kuğuyu buğday ve mısırla beslediğini anlatarak, "Yabancı biri yanıma geldiğinde gagasını yere vuruyor, kanatlarını açıyor ve bağırmaya başlıyor. Hemen yanıma geliyor. Beni korumaya çalışıyor ve kıskanıyor galiba." dedi.

Geçen yıllarda Meriç Nehri'nin taşmasıyla bahçesinin su altında kaldığını, yetiştirdiği kaz ve ördeklerin akıntıyla kapıldığını dile getiren Mirzan, sadece kuğunun hayatta kalabildiğini vurguladı.

Kuğuyla 33 yıl süren arkadaşlık

"MERMERDEN MEZAR YAPTIRACAĞIM"

Ölünceye kadar "Garip" ile olan arkadaşlığının devam edeceğini belirten Mirzan, "Onu kimseye vermem, o da beni bırakmaz. Ölünceye kadar dostluğum devam edecek. Allah korusun eğer ölürse ona mermerden mezar yaptıracağım. Para pul önemli değil." diye konuştu.

Garip'in artık tüm özelliklerini bildiğini anlatan Mirzan, yağışlı havalarda onun da kendisi gibi mutlu olduğunu söyledi.

Kuğuyla 33 yıl süren arkadaşlık

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