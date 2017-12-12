Kulunç nedir

Halk dilinde kulunç olarak bilinen kas ağrısı, iki kürek kemiği ile omuzun üst kısmındaki bölgede yani sırtın üstünde oluşan bir adele kasılmasıdır.

Genellikle sebebi tam açıklanmayan ağrılı durum olan fibrositis, adele içindeki sert düğümcüklerdir. Uzmanlara göre kuluncun tanımı, gerilim sonucu kasılmış kasların gevşememesi durumudur.

KULUNÇ AĞRISI

Kasların olduğu her bölgede görülen kulunç, genellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrılar yapar. Ağrılar dışında hiçbir tehlikesi olmayan kas rahatsızlığı, basit yöntemlerle giderilir.

Her yaşta görülen kulunç ağrısı oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Yaş ve cinsiyete bağlı olmaksızın, kaslarını gereğinden fazla ya da kötü kullanan herkeste meydana gelmektedir.

KULUNÇ NEDEN OLUR

Kimi insanlarda kronik bir problem olan kulunç ağrıları stresli ve hareketsiz bir yaşam süren insanlarda daha sık görülmektedir. Kulunç rahatsızlığının nedenleri ise özetle şöyle:

- Kasların gereğinden fazla zorlanması

- Hareketsiz bir yaşam sonucu kasların zayıflaması

- Strese bağlı olarak kasların kasılması

- Soğuk algınlığı

- Yanlış oturma





NASIL TEDAVİ EDİLİR

Teşhisi kolay bir rahatsızlık olan kulunç, romatizmal şikayetlerden hastaneye giderin yüzde 11'de rastlanmaktadır. Boyna ve kollara yayılma riski olan bu adele kasılmasının tedavi mümkündür. Uzmanlar tarafından teşhisi konulan kulunç ağrıları, gevşeme hareketleri ve egzersizlerle giderilmektedir. Kulunç tedavisini yöntemleri ise özetle şöyle:

- Gevşeme hareketleri düzenli egzersiz

- Oturma pozisyonların düzeltilmesi

- Stresten uzak bir yaşam

- Aşırı bilgisayar ve telefon kullanımından uzaklaşma

- Bölgesel ve genel masaj uygulamaları

- Fizik tedavi uygulamaları

- Sağlıklı ve dengeli beslenme

