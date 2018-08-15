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Kunav Mağarası ziyarete açıldı

Muş'ta bulunan Kunav Mağarası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğal köprü ve sarkıtlardan oluşan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor.

AA | 15.08.2018 - 11:12..
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Muş Varto'da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Kunav Mağarası, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kayadelen Köyü yakınlarında yer alan ve ilk çağlarda yerleşim yeri olarak da kullanıldığı belirtilen Kunav Mağarası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle ziyaretçilere açıldı.

TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Doğal köprü ve sarkıtlar bulunan, 3 kilometre uzunluğundaki iki katlı mağara, el değmemiş doğasıyla görenleri etkiliyor. İçinden geçen dere ile ziyaretçilerini ağırlayan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kunav Mağarası ziyarete açıldı

"BÖLGEMİZDE KEŞFEDİLMESYİ BEKLEYEN GÜZEL YERLER VAR"

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Nuri Çetin, başarılı çalışmalarla ilçenin tamamen terörden temizlendiğini söyledi. Tabiat güzellikleriyle ilçenin ön plana çıkmaya başladığını anlatan Mehmet Nuri Çetin, "Mağara farklı kollara ayrılıp onlarca odaların olduğu heyecan verici ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Bizler de gerekli tanıtımları yapıp turizme kazandıracağız. Huzurun olduğu yerde güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki bölgemiz güzelliklerle anılsın. Bölgemizde keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki herkesin buraya gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kunav Mağarası ziyarete açıldı

"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Jeomorfolog Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek de, Doğu Anadolu coğrafyasında yaygın şekilde görülmeyen mağaralardan birini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kunav Mağarası ziyarete açıldı


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