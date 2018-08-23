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Kurban Bayramı cinayet değil yardımlaşmadır

Kurban Bayramı ile yardımlaşmanın sevinç ve coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Türkiye ve dünyada bazı sözde hayvan hakları savunucularının saldırısına maruz kalıyor.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 11:52..
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Kurban Bayramı cinayet değil yardımlaşmadır

Dünyada ve Türkiye'de Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından neşe ve coşku ile kutlanıyor. İhtiyaç sahipleri kesilen kurbanlardan aldıkları payla karınlarını doyuruyor. İslam dininin gereği 'yardımlaşma' ibadeti bu dönemde çok daha yoğun bir biçimde yaşanıyor.

Ancak bu durumdan rahatsız olan sözde hayvan hakları savunucuları var. Kurban Bayramı'nı sanki et bayramıymış gibi lanse ederek bu durumu canice göstermeye çalışanlar var.

AMAÇ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK

Oysa hayvan eti insanoğlu için temel bir gıda. Kurban Bayramı'nın amacı ise hayvanlara eziyet etmek, kan akıtmak vs. değil, son derece insani olarak, temel gıda maddelerinden biri olan eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

İnsanların ibadetini eleştirerek, İslam dinine hakaret etmeye çalışanlar ise hayvan kalmaya devam edecek.

Kurban Bayramı cinayet değil yardımlaşmadır

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