Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümeti, seçimlerden önce verdiği bir sözü daha yerine getiriyor.

Her bayram emekliye bin lira ikramiye sözü veren hükümet, Ramazan Bayramı'nda gereğini yapmıştı. Şimdi de sıra Kurban Bayramı ikramiyelerinde.

MAAŞ VE İKRAMİYE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce yatırılması planlanıyor.

Buna göre; bin liralık bayram ikramiyeleri de hesaba yatacak.

13-17 AĞUSTOS

Maaş ve ikramiyelerin 13 ile 17 Ağustos arasında hesaplarda olması bekleniyor.