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Kürsüde fenalaşan Fransız vekil hayatını kaybetti

Sosyalist Parti'nin vekili Erhel, Macron’a destek toplantısında konuşurken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

06.05.2017 - 03:17
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Kürsüde fenalaşan Fransız vekil hayatını kaybetti

France Bleu radyosunun haberine göre, Sosyalist Parti'nin Cote d’Armor milletvekili Corinne Erhel (50), Macron’u desteklemek amacıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Erhel, dün akşam gerçekleştirilen salon programının son konuşmacısı olarak kürsüye davet edildi.

SALONDA KALP MASAJI UYGULANDI

Konuşması sırasında fenalaşarak aniden yere yığılan milletvekilinin ilk müdahalesi olay yerinde bulunan iki doktor tarafından yapıldı. Salonda 20 dakika kalp masajı uygulanan Erhel, daha sonra Saint-Brieuc Hastanesine kaldırıldı.

Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ise Corinne Erhel’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erhel’in inançlı ve sorumluluk sahibi bir parlamenter olduğunu belirterek sevenlerine başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Claude Bartolone de bir bildiri yayınlayarak, 2007’den bu yana milletvekili olan ve son olarak mali işler komisyonu üyeliğini yürüten Erhel’i saygıyla andığını belirtti. Bartolone, Erhel’in hayatını toplantı sırasında kaybettiğini de açıkladı.

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