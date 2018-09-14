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Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Halkın huzur ve güvenliği için operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, teröristlerin hain pusularıyla karşı karşıya kalsa da mücadeleden vazgeçmiyor.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:21..
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Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen alçak terör örgütlerine karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerinin üzerine balyoz gibi indi.

Mehmetçik'in başarılı operasyonları, terör örgütlerindeki dağılma sürecini de hızlandırdı.

MİLLETİN DUASI YETER

Terörle mücadelede Türk askerinin üzerinde bir milletin duası var.

Operasyonlarda canını ortaya koyan Mehmetçik, zaman zaman büyük tehlikeler atlatıyor.

MİĞFERİ SIYIRDI...

Son olarak PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, bir askerimizin miğferini kurşun sıyırıp geçti.

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

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