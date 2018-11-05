taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43665
Euro
6.1875
Altın
1227.2835
Borsa
95443.95
Gram Altın
214.604

Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

Samsun'da yaşayan Bahar Değirmenci, doğadan topladığı yaprakları çeşitli figürlerle süsleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

AA | 05.11.2018 - 15:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Bahar Değirmenci, sonbahar aylarında Kızılırmak Deltası başta olmak üzere ormanlara giderek, ağaçlardan dökülen yaprakları toplayıp evine getiriyor.

ESERLERİNİ SERGİLEYECEK

Evinin 2 odasını atölye haline getiren Bahar Değirmenci, burada, yaprakların üzerine hayvan ve çeşitli figürleri resmediyor.

Bugüne kadar pek çok sergi açan Değirmenci, yaptığı eserleri İstanbul ve Ankara'da da sergilemeyi planlıyor.

Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

"GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYORUM"

Yaklaşık 20 yıldır tekstil ve doğadaki materyaller üzerine tasarım çalışmaları yapan Bahar Değirmenci, doğanın her mevsim farklı güzellikler yansıttığını anlattı.

Doğadaki yaşamı son bulan materyalleri bir araya getirerek insanlara tekrar hatırlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Bahar Değirmenci, doğayı çok sevdiğini, geri dönüşüme büyük önem verdiğini söyledi.

Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

YAPRAKLARDAN RESİM VE TABLO YAPIYOR

Doğada ömrünü tamamlamış kuruyan ağaç yapraklarını toplayarak boyadığını belirten Bahar Değirmenci, "Yaprakları renklendiriyor ve resimler yaparak tablo haline getiriyorum. Doğa başlı başına bir tablo gibi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın her alanı, ayrı bir doğal güzellik. Yaptığım eserlere özellikle Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerini, kuş türlerini yansıtıyorum" dedi.

Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

HAYAL GÜCÜNE DAYANARAK YAPIYOR

Yaprakların üzerine akrilik boya ile resimler yaptığını vurgulayan Bahar Değirmenci, tamamen hayal gücüne dayalı olarak yaprakları sanat eserine dönüştürmesinin insanların beğenisini kazandığını söyledi.

Evindeki bir odada, doğadan topladığı materyalleri biriktirip sınıflandırdığını anlatan Değirmenci, diğer odada ise çalışmalarını gerçekleştirdiğini vurguladı.

DOĞANIN GÜZELLİĞİNİ HATIRLATIYOR

Bahar Değirmenci, "Kimsenin farkında olmadığı, gelip geçenlerin üzerine bastığı, rüzgarın savurduğu ağaç yaprakları çok farklı bir sanat eserine dönüşüyor. Tablolarımın amacı doğanın güzelliğini insanlara tekrar hatırlatmak. Eserlerimle Kızılırmak Deltası'nın tanıtımına da katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

262
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

438
Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

172
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

126
Reza Zarrab'a yakalama kararı

Reza Zarrab'a yakalama kararı

94
Ahmet Kural, ifade sonrası açıklama yaptı

Ahmet Kural, ifade sonrası açıklama yaptı

85
Kıdem tazminatı reformuyla gelecek değişiklikler

Kıdem tazminatı reformuyla gelecek değişiklikler

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM