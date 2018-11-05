Kurumuş ağaç yapraklarından sanat eserleri üretiyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Bahar Değirmenci, sonbahar aylarında Kızılırmak Deltası başta olmak üzere ormanlara giderek, ağaçlardan dökülen yaprakları toplayıp evine getiriyor.

ESERLERİNİ SERGİLEYECEK

Evinin 2 odasını atölye haline getiren Bahar Değirmenci, burada, yaprakların üzerine hayvan ve çeşitli figürleri resmediyor.

Bugüne kadar pek çok sergi açan Değirmenci, yaptığı eserleri İstanbul ve Ankara'da da sergilemeyi planlıyor.

"GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYORUM"

Yaklaşık 20 yıldır tekstil ve doğadaki materyaller üzerine tasarım çalışmaları yapan Bahar Değirmenci, doğanın her mevsim farklı güzellikler yansıttığını anlattı.

Doğadaki yaşamı son bulan materyalleri bir araya getirerek insanlara tekrar hatırlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Bahar Değirmenci, doğayı çok sevdiğini, geri dönüşüme büyük önem verdiğini söyledi.

YAPRAKLARDAN RESİM VE TABLO YAPIYOR

Doğada ömrünü tamamlamış kuruyan ağaç yapraklarını toplayarak boyadığını belirten Bahar Değirmenci, "Yaprakları renklendiriyor ve resimler yaparak tablo haline getiriyorum. Doğa başlı başına bir tablo gibi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın her alanı, ayrı bir doğal güzellik. Yaptığım eserlere özellikle Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerini, kuş türlerini yansıtıyorum" dedi.

HAYAL GÜCÜNE DAYANARAK YAPIYOR

Yaprakların üzerine akrilik boya ile resimler yaptığını vurgulayan Bahar Değirmenci, tamamen hayal gücüne dayalı olarak yaprakları sanat eserine dönüştürmesinin insanların beğenisini kazandığını söyledi.

Evindeki bir odada, doğadan topladığı materyalleri biriktirip sınıflandırdığını anlatan Değirmenci, diğer odada ise çalışmalarını gerçekleştirdiğini vurguladı.

DOĞANIN GÜZELLİĞİNİ HATIRLATIYOR

Bahar Değirmenci, "Kimsenin farkında olmadığı, gelip geçenlerin üzerine bastığı, rüzgarın savurduğu ağaç yaprakları çok farklı bir sanat eserine dönüşüyor. Tablolarımın amacı doğanın güzelliğini insanlara tekrar hatırlatmak. Eserlerimle Kızılırmak Deltası'nın tanıtımına da katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

