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Kuruyan yaprakları sanatıyla ölümsüzleştiriyor

Nick Merdenyan, ABD'den ithal ettiği ağlayan çiçek difenbahyanın yapraklarına İslamiyet, Musevilik, Hristiyanlık'ın sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını ilmek ilmek işliyor.

AA | 27.08.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Asıl mesleği lüle taşı işlemeciliği olan Nick Merdenyan'ın, ününü ülke sınırları dışına taşıyan sanatıyla ilgili hikayesi, oğlunun doğumunun ardından kuzeninin tebrik amacıyla evine difenbahya çiçeği getirmesiyle başladı.

İstanbul'da yaşayan Nick Merdenyan, o yıllarda Hollanda'dan ithal edilen difenbahyanın iki yaprağını ileriye dönük hiçbir fikir ve yatırım düşüncesi olmaksızın kopardıktan sonra bir kitabın arasında bir yıl sakladı.

Bir yılın sonunda kitabın arasından çıkardığı yaprakların kadifemsi dokusu ilgisini çeken Nick Merdenyan, farklı malzemeler üzerine çalışmalar yapan hattat arkadaşına bu yapraklardan söz etti.

Kuruyan yaprakları sanatıyla ölümsüzleştiriyor

KANUNİ'NİN TUĞRASINI YAPTI

Nick Merdenyan'ın hattat arkadaşı, yapraklardan birine Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrasını, diğerine Yunus Emre'nin "Sev seni seveni" sözünü yazdı. İlk kez yapılan bu çalışmanın güzelliği karşısında heyecanlanan Nick Merdenyan, farklı ürünler satın almak üzere dükkanına gelen Amerikalı bir müşterisine de bu çalışmaları gösterdi.

Kuruyan yaprakları sanatıyla ölümsüzleştiriyor

YAPRAKLARDAN SANAT

Nick Merdenyan, satılık olmamasına rağmen ısrar eden müşterisine yapraklardan birini sattı. Bu çalışmanın değer bulması üzerine üzerinde daha detaylı çalışmaya başlayan Nick Merdenyan, bir çiçekçiden difenbahya çiçeği alarak sararmasını beklemeden keserek kendi deyimiyle kitapların arasında uykuya yatırdı.

Kuruyan yaprakları sanatıyla ölümsüzleştiriyor

"MESAJLARDA GÜZEL HOŞGÖRÜ VAR"

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Nick Merdenyan, ilk iki örnek çalışmanın ardından Hristiyanlık, Musevilik ve Budizm'den de örnekler yaptıklarını, yaprakların evrensel olmasını istediklerini söyledi.

Çalışmalarının dünyada "sevgi ve hoşgörü yaprakları" olarak tanındığını ifade eden Nick Merdenyan, "Buradaki asıl mesele, bu kültürlerin, Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın güzel sözlerinin, bu tasarımlarla dünyayla paylaşılıyor olması. Çalışmalarımızın yüzde 80'i İslam ile ilgili. Misafirler, ayetlere, güzel sözlere ve mesajlara çok ilgi duyuyor. Bir Musevi misafir, İslami bir çalışmayı alabildiği gibi bir Hristiyan, bir Musevi sözünü alıp evine koyabiliyor. O mesajlarda güzel bir hoşgörü var." diye konuştu.

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