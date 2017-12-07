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Kuş dili artık UNESCO korumasında

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili" UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

AA | 07.12.2017 - 08:30..
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Kuş dili artık UNESCO korumasında

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili, yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.

2016'DA UNESCO'YA BAŞVURULMUŞTU

Kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için 2016'da yapılan başvurunun ardından başlayan heyecanlı bekleyiş, Güney Kore'nin Jeju adasındaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası mutluluğuna dönüştü.

Kuş dili artık UNESCO korumasında

500 YILDIR KULLANILIYOR

Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, kararın köy halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Kuş dilinin yörede yaklaşık 500 yıldır kullanıldığını dile getiren Köçek, 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Köçek, uzun yıllardır bekledikleri olayın bugün gerçekleştiğini aktararak şöyle devam etti:

"Artık kuş dili UNESCO'da, bir hayalimiz gerçek oldu. UNESCO'ya alınması konusunda da umutluyduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Kuş dilinin UNESCO'ya alınmasında çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kuş dili denince dünyada Giresun, Çanakçı ve Kuşköy akla gelecek."

"KUŞ DİLİNE İLGİ ARTACAK"

Bu durumun kuş dilinin yaşatılmasına katkı vereceğine dikkati çeken Köçek, "Biz kuş dilinin yaşatılması için yıllardır çalışıyoruz ancak UNESCO’ya alınmasının ardından ilgi artacaktır. Kuş dilinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara destekler de artacaktır. Bu da önemli bir katkı." dedi.

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