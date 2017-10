Kutsi attan düştü

Fox TV'de yayınlanan 'Kalbimdeki Deniz'in başrol oyuncusu Kutsi, çekimler sırasında attan düştü.

AT HUYSUZLANDI

Mirat ve Deniz karakterlerinin birlikte at bindikleri sahnenin çekimi sırasında, Kutsi'nin bindiği at huysuzlanıp oyuncuyu üzerinden attı. Düştükten kısa süre sonra ayağa kalkan Kutsi her ihtimale karşı hastaneye götürüldü.

2 GÜN RAPORLU

Tomografi çektiren Kutsi'nin omuriliğinde hasar tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan ve dinlenmesi gereken Kutsi, iki gün set arasından sonra çekimlere devam edebilecek.