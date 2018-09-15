Kütüphaneye 1000 yeni kitap

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Halk Kütüphanesi’ne gönderilen 1000 yeni kitapla birlikte kitap sayısı 20 bine yaklaştı. Kütüphane çalışanları da yeni kitapları tanıtmak ve öğrencilere kitap okumayı sevdirmek için kütüphane içerine üzerinde "Yaşasın okullar açıldı. Yeni yıl, yeni başlangıçlar, yeni kitaplar" yazan pano koydu.

"KÜTÜPHANEYE BEKLİYORUZ"

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, "Kütüphanemiz yeni eğitim öğretim yılı öncesi yeni kitaplarıyla okuma kaynaklarını zenginleştirdi. Bunun için tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve vatandaşlarımızı kütüphaneye bekliyoruz. Bol kitap okunan bir eğitim öğretim yılı diliyoruz" dedi.



