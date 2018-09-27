Kuveyt Ulusal Bankası inşaatında yangın

Kuveyt Ulusal Bankası'nın inşaat halindeki tesisinde yangın çıktı.

Banka yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Kuveyt Ulusal Bankası'na ait inşaat halinde olan bir tesiste yangın çıktığı bildirildi.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını ve bankanın 2 bin 500’den fazla çalışanının sorunsuz bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken yangının söndrme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtiliyor. Yangının henüz neden çıktığı ise belli değil.