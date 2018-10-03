Kuveyt'te insanlık ölmüş dedirten görüntüler

İnsanlık her geçen gün merhamet duygusundan daha da uzaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Kuveyt'te bir kadın, yanında çalışan temizlikçi kadının pencereden dengesini kaybederek düşmesine göz yummuş, dava edilmişti.

O davanın sonucu bugün açıklandı, ancak sonuç vicdanları tatmin etmedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Temizlik yaparken camdan aşağı düşmek üzere olan Afrikalı temizlikçi kadını kurtarmak yerine videoya çeken vicdansız kadına sadece 2 yıl ceza verildi.

Pencereden aşağı düşen kadının korkunç görüntüsü - VİDEO



