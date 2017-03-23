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Kuyu köpeğin yeni sahibi belli oldu

Beykoz'da kuyudan kurtarıldıktan sonra itfaiyenin sahiplendiği daha sonra kanlı ishal olan Kuyu köpeği HAÇİKO sahiplendi.

23.03.2017 - 17:31
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Ömür Gedik, Kuyu köpek üzerinden yapılması muhtemel bağış çağrılarına itibar edilmemesini rica etti ve bundan sonraki süreçte tüm masraflarının HAÇİKO tarafından karşılanacağını açıkladı.

BAKILACAĞI YER AÇIKLANMAYACAK

Gedik, Kuyu köpeğin güvenliği düşünülerek tedavi ve sonrasında bakılacağı yerin açıklanmayacağını, ancak belirli aralıklarla kamuoyuna video ve fotoğraflarla bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Kuyu köpeğin yeni sahibi belli oldu

"KUYU'YA SAKİN BİR YAŞAM SUNACAĞIZ"

Kuyu'nun kurtarılma serüveninde emeği geçen İstanbul İtfaiyesi Beykoz Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Barış Şengün, Prof Dr Orhan Kural ve TTK'ya teşekkür eden Gedik, bundan sonra Kuyu'nun emin ellerde olduğunu ve ona çok iyi bakılacağını belirterek, "Tek amacımız üst üste zorluklar atlatan ve milletçe tek yürek olmamızın sembolü haline gelen Kuyu'nun bundan sonraki yaşamını sakin, huzurlu, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda geçirmesi olacak, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.



Kuyu köpeğin yeni sahibi belli oldu


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