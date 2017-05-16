taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5556
EURO
3,9365
ALTIN
141,42
PETR
51,8100

Kuzey Irak'ta 11 terörist öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.

16.05.2017 - 18:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bugün sabah ve öğleden sonra, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı İHALAR ile hava harekatı düzenlendi.

PKK HEDEFLERİ BOMBALANDI: 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri ateş altına alındı. Ateş altına alınan tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. İlk tespitlere göre 11 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

424
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

180
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

405
Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

258
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

169
Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

152
Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı

Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM