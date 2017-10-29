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Kuzey Irak'taki komutandan duygusal mesaj

Bayramı normal günden ayırt etmeksizin vatan için silah tutan kahraman askerlerimiz bu uğurda ailelerinden, sevdiklerinden uzakta kalıyor.

29.10.2017 - 09:50
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Kuzey Irak'taki komutandan duygusal mesaj

Bayrak uğruna, vatan uğruna sınırlarımızın namusunu koruyan kahraman Mehmetçiklerimiz bulundukları Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyonda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta bulunuyor. Onlardan biri de Zap'ta görev yapan bu komutan.

"KIZIMIN KIYAFETLERİNİ KOKLAYARAK MORAL BULUYORUM"

Kuzey Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı. Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı  Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.

Kuzey Irak'taki komutandan duygusal mesaj VİDEO

Kuzey Irak'taki komutandan duygusal mesaj

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ OLDU

Görüntüleri çeken asker ise komutanına "İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza" dedi. Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşarken günün erken saatlerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kuzey Irak'taki komutandan duygusal mesaj

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