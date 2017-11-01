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Kuzey Kore: Trump akıl hastası

Pyongyang'dan yapılan açıklamada Trump ile ilgili sert bir eleştiri yer aldı.

01.11.2017 - 12:30
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Kuzey Kore ile ABD arasında 'nükleer gerginlik' tüm hızıyla devam ederken, bu kez de iki ülke liderleri birbirlerine kişisel olarak hakaret ediyor.

Kuzey Kore: Trump akıl hastası

"TRUMP YİNE SORUN YARATTI"

Resmi haber ajansı KCNA'nın Trump'ın Kuzey Kore hakkında Fox News'ta yaptığı açıklamalara yanıt verdiği yazıda "Huysuz ve sorumsuz retorik püskürtmekle tanınan hakaretlerin efendisi Trump'ın ağzı, yine sorun yarattı" ifadesi kullanıldı.

"NÜKLEER SAVAŞ MANYAĞI OLARAK GERÇEK DOĞASINI GÖSTERDİ"

Trump'ın daha önce BM Genel Kurulu'nda 'Kuzey Kore'yi yok etme' tehididi yaptığının hatırlatıldığı yazıda "Nükleer savaş manyağı olarak gerçek doğasını dünya önünde gösterdi ve 'şifa bulmaz akıl hastası' teşhisi kondu" dendi.

Kuzey Kore: Trump akıl hastası

"KESİNLİKLE TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların 'umutsuz çabalar' olduğu savunularak, 'Trump'ın düşmanca retoriğinin histeri kasılmaları belirtileri' olduğu yazıldı. Yazıda "Ruhsal bozukluğu için kesinlikle tedaviye ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Trump Kuzey Kore'yi 'gazap ve öfke' ve 'fırtına öncesi sessizlik' sözleriyle uyarmış, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ise ABD'nin kendisini ya da müttefiklerini koruması gerektiği durumda Kuzey Kore'yi 'tamamen yok edebileceklerini' söylemişti. Trump aynı konuşmada Kim'i de 'Roket Adam' sözleriyle aşağılamıştı. Kim ardından bizzat Trump'a seslenerek "Bunak ABD'liye açıklamalarının bedelini ödeteceğim" demişti.

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