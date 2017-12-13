Kuzey Kore'den Bitcoin planı

Dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore, küresel ekonomiden tecrit edilmesinden dolayı yaşadığı zararı Bitcoin ile telafi etmek istiyor.

YAPTIRIMLARA KARŞI BİTCOİN

ABD basınında yer alan haberlere göre, ekonomik yaptırımlar nedeniyle dünya çapında bir çok banka ile ilişki kuramayan Kuzey Kore, ekonomisini ayakta tutabilmenin yollarını ararken, Bitcoin alternatifini de değerlendiriyor.

Aynı haberlerde ülkenin Bitcoin madenciliğine de yatırım yaptığı iddiasının altı çiziliyor.

Kuzey Kore’nin elinde ne kadar bitcoin bulundurduğuna dair ayrıntılı bir hesap bulunmuyor.