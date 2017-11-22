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Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçtığı anlar yayınlandı.

22.11.2017 - 09:28
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Kuzey Koreli bir asker, geçen hafta bir cip çaldıktan sonra sınırı geçmiş ancak üzerine ateş açılması sonucu 6 kez vurulmuştu.

Bilinci kapalı sınırı geçmeyi başaran Kuzey Koreli asker, tedavi gördüğü hastanede ölüm tehlikesini atlattı.

"BURASI GÜNEY KORE Mİ?"

Kendine gelen askerin sorduğu ilk soru "Burası Güney Kore mi?" oldu. Doktorlar askerin bulunduğu yeri doğrulayınca asker bu kez  "Güney Kore şarkıları dinlemek istediğini" söyledi.

Kuzey Koreli askerin, Güney Koreli pop gruplarından etkilenip etkilenmediğinin araştırıldığı da duyuruldu. Güney Kore, Kuzey Kore sınırında dev hoparlörlerle pop müzik yayınları yaparak bir dizi psikolojik propaganda yöntemi uyguluyordu.

İşte Kuzey Koreli askerin kaçış anı

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

Kuzey Koreli askerin kaçış görüntüleri

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