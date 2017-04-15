Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar savaşa yakın

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, sık sık balistik füze atan Kuzey Kore'yi ve Kuzey Kore lideri Pyongyang'ı sert bir dille uyarıyor. Son yaşanan olaylardan sonra Kuzey Kore de ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlayarak savaş tehdidi savurmuştu.

ATILAN HER ADIM KAVGAYI ALEVLENDİRİYOR

AP haber ajansına bir röportaj veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han Song Ryol ise, "ABD isterse savaşa gireriz" şeklinde konuşarak gerginliği artırmıştı. Atılan bu adımlardan sonra Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar bir savaşa yakın.

Bugün Kuzey Kore'de düzenlenen dev törenle savaş mesajı verildi. Pyongyang savaş ekipmanları ve askerleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.

JAPONYA'DA AMERİKAN UÇAKLARI GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

ABD, bu gerginliğe Japonya'da bulunan Kadena Hava Üssü'ndeki uçaklarıyla 'fil yürüyüşü (elephant walk) cevap verdi. ABD herhangi bir savaşa karşı sınırda askeri ekipmanlarını hazırda tutuyor.