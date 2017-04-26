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Kuzuların Sessizliği filminin yönetmeni hayatını kaybetti

Jonathan Demme "Kuzuların Sessizliği" filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar ödülüne uzanmıştı.

26.04.2017 - 19:59
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ünlü yönetmenin menajeri Annalee Paulo, 73 yaşındaki Demme'nin yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybettiğini belirtti.

OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Demme, 1991 yılında gösterime giren ve başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın yer aldığı "Kuzuların Sessizliği" filminin yönetmeniydi. Demme bu filmle en iyi yönetmen dalında oscar ödülüne uzanmıştı.

Kuzuların Sessizliği filminin yönetmeni hayatını kaybetti

FOTOĞRAF: Jonathan Demme

Jonathan Demme, başrolünü Tom Hanks ve Denzel Washington'ın oynadığı "Philadelphia" filminin de yönetmenliğini yapmış, Tom Hanks bu filmdeki performansıyla oscar ödülü kazanmıştı.

Ünlü yönetmen son olarak geçen yıl "Justin Timberlake and the Tennessee Kids" adlı belgesel filmini yönetmişti.

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