La Tomatina festivali için domatesler hazır

La Tomatina, İspanya Valencia'ya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Bunol'da her sene düzenlenen bir festival.

DOMATES SAVAŞI

Bunol küçük bir kasaba olsa da, dünyadaki en ünlü festivallerden domates savaşına katılanların sayısı her sene 20 bini aşıyor.

Kasaba sakinleri için ise, festival tahmin edildiği kadar eğlenceli değil. Vatandaşlar, evlerini ve dükkanlarını domatesten korumak için ahşap paneller ve plastik levhalarla kapatıyor.

145 TON DOMATES HAZIRLANDI

Bugün saat 11.00'da başlayacak festival için domates dolu 6 kamyon hazırlandı. Kamyonların içinde 145 ton domates var.

Bu yıl 22 bin ziyaretçinin katılacağı festivalde, her katılımcıya ortalama 70 domates verilecek.



