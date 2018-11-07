Larsa Pippen'dan iddialı elbise

Larsa Pippen, iddialı siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki güzel, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.

ARKADAŞLARI SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU

Rol aldığı 'The Real Housewives of Miami' adlı TV programıyla dikkati çeken Pippen'ın, bu kadar göz önünde olmasının bir nedeni de yakın arkadaşları yani Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner.

Görüntü olarak da Kim Kardashian'a benzetilen Pippen, basketbol yıldızı Scottie Pippen ile evli. Ünlü çiftin bir kız ve bir erkek çocukları var.