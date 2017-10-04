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Las Vegas saldırganıyla ilgili ayrıntılar

Las Vegas'ta 59 kişiyi öldüren katilin olaydan bir hafta önce bir hesaba para transferi yaptığı öğrenildi.

04.10.2017 - 00:21
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Las Vegas'ta gerçekleştirdiği saldırıda 59 kişiyi öldüren Stephen Paddock'un geçen hafta Filipinler'de bir banka hesabına 100 bin dolar para transferi yaptığı ortaya çıktı.

56 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda hayatını kaybeden 59 kişiden 56'sının kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Las Vegas'ta saldırının görüntüleri VİDEO

Las Vegas saldırganıyla ilgili ayrıntılar

PARA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

Federal yetkililer, Amerikan vatandaşı 66 yaşındaki saldırganın daha önce yaklaşık iki yıl postacı olarak çalıştığını ve 10 yıldan uzun süre vergi dairesinde görev yaptığını açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Paddock geçen hafta Filipinler'de bir banka hesabına 100 bin dolar para transferi yaptı.

Las Vegas saldırganıyla ilgili ayrıntılar

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTISI ÇIKMADI

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, pazar gecesi konser alanındakilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

Las Vegas saldırganıyla ilgili ayrıntılar

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