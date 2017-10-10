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Lavrov ve Tillerson telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Lavrov, Moskova’nın ABD’deki Rusya’ya ait taşınmazları geri verme talebine dikkat çekti.

10.10.2017 - 10:38
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD tarafının insiyatifiyle gerçekleştirilen telefon konuşmasında Suriye sorunu, Ukrayna krizi ve Kuzey Kore’deki durumu görüştüler. Lavrov, Moskova’nın ABD’deki Rusya’ya ait taşınmazları geri verme talebine dikkat çekti.

MAHKEMEYE BAŞVURU HAKKI

Görüşme Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleşti.
Rusya Dışişleri Bakanlılığından yapılan açıklamada, “İkili ilişkiler değerlendirilirken, Lavrov birkez daha Rusya’ya ait taşınmazların geri verilme talebine dikkat çekti ve Rusya’nın bu konuda mahkemeye başvurma hakkı olduğunun altını çizdi” denildi.

Taraflar, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Thomas Shannon tarafından yürütülen Rusya ve Amerika’nın ilişkilerine ilişkin diyaloğu desteklediklerini de belirtti.

KUZEY KORE'DE KRİZ

Açıklamalara şu şekilde devam edildi:

“Lavrov ve Tillerson Suriye’deki çatışmasızlık alanlarının işlevi ve siyasi çözüm sürecinin ilerlemesi konularında fikir alışverişi yaptılar. Ayrıca, Lavrov Tillerson’a Kuzey Kore’de krizin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. ”

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