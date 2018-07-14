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Lawrence: Söylediklerinize gülüp geçiyorum

Fazla kiloları için eleştirilen Lawrence, "Şunu iyi bilin ki 'ne kadar şişmansın' cümlesi bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 16:59..
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Instagram pozlarıyla adını duyuran sonra da en büyük hayali olan moda dünyasına adım atan 27 yaşındaki Iskra Lawrence önceki gün Miami'de plajda görüntülendi. Parlak turuncu renkli bir bikini giyen Lawrence arkadaşlarıyla birlikte denize girdi ve gün boyu kahkahalarıyla plajı çınlattı.

"ÇOK KATI DİYETLER DENEDİM"

Son dönemde büyük beden model olarak çeşitli firmaların tanıtım yüzü olan ve moda dünyasında kıvrımlı modellerin öncülerinden biri haline gelen Lawrence, kariyerine rağmen kendisine yönelik eleştirilerden kurtulamıyor.

Hayatı boyunca fiziksel görüntüsü yüzünden eleştiri ya da alay konusu olan Lawrence bir dönem bu yüzden zor günler geçirdiğini söylüyor.

Model olmaya çalıştığı ilk dönemlerde olabildiği kadar zayıf olabilmek için denemediği yol kalmadığını söyleyen Lawrence, "Çok katı diyetler denedim, kendimle uzun süre mücadele ettim çünkü hedefime ulaşıp mutlu olmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordum." dedi.

Lawrence: Söylediklerinize gülüp geçiyorum

"ZAYIF OLMAK İÇİN TAM 6 YIL HARCADIM"

Fazla kilolu bulunduğu için birçok giyim firması tarafından geri çevrilen Lawrence sonra yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor; "Bir keresinde büyük beden çalışan bir firmaya gittim. Onlar da bana bu alanda çalışmak için yeterince kilolu olmadığımı söylediler. Onlara dedim ki 'Şaka mı yapıyorsunuz! Ben daha zayıf olmak için tam 6 yıl harcadım."

Tüm bunlara rağmen Iskra Lawrence hala rötuşsuz olarak paylaştığı fotoğrafları yüzünden internette bazı kişiler tarafından aşağılandığını söylüyor.

"SADECE GÜLÜP GEÇİYORUM"

Her ne kadar görüntüsünden memnun olsa da hatta bu sayede kariyer yapsa da Iskra Lawrence da zaman zaman bu yüzden olumsuz fikirlerle mücadele etmek zorunda kaldığını anlatıyor.

Yetişme çağlarında kiloları yüzünden aile üyelerinden de hoş olmayan sözler duyduğunu anlatan Iskra Lawrence, "Artık bu tür eleştirilere sadece gülüp geçiyorum." diyor.

Lawrence: Söylediklerinize gülüp geçiyorum

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