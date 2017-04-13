Le Pen'in kampanya binası kundaklandı

Elysee Sarayı'na yakın bir yerde bulunan binanın üst katlarından birinde Le Pen'in cumhurbaşkanı seçimi kampanyası ofisi yer alıyor.

Olay sırasında ayrıca bir grafiti yazısı ile "FN vs KLM" (FN, KLM'ye karşı) yazılmış olduğu görüldü.

OLAYI ÜSTLENEN OLDU

Olayın "Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele" adlı bir grup tarafından üstlenildiği bildirildi.

IRKÇI SÖYLEMLER

Le Pen'in ırkçı söylemi ve "Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın sorumluluğu olmadığı" yönündeki açıklamaları kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kamuoyu yoklamalarında, Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile Marine Le Pen, ikinci tura kalması muhtemel adaylar olarak öne çıkıyor.