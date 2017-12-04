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Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

Hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Leman Sam, kediye işkence görüntüleri üzerinden yine Mehmetçik'e dil uzattı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 14:02..
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Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

Erzincan'da bir askerin kediye işkence yaptığı anlara ait görüntüler, Mehmetçik'e karşı laf söylemeyi bekleyenleri harekete geçirdi.

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı dönemlerde düzenlenen operasyonlara karşı çıkarak devleti katliam yapmakla suçlayan Leman Sam, Erzincan'da yaşanan skandalla ilgili hemen tweet attı.

"İNSAN ÖLDÜREMEYİNCE..."

Mutsuz olmak için binlerce sebebinin olduğunu belirten Sam, "Asker, insan öldüremeyince yavru kedi öldürüyor. Psikopat, lanet olsun böylelerine.." ifadelerini kullandı.

Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

LEMAN SAM'IN RT ETTİĞİ KATLİAM TWEET'İ

Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

Leman Sam Mehmetçik'e lanet okudu

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