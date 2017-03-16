taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.446
USD
3,6875
EURO
3,9603
ALTIN
145,41
PETR
52,1100

Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Levent Kırca yaşasaydı hayır derdi, orası kesin de, yaptığı güldürünün bir gün evet propagandasına malzeme olacağını hiç düşünmemiştir.

16.03.2017 - 10:07
  1. Haberler
  2. Gündem
Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini anlatırken sık sık "Parlamenter sistemde hükümetlerin istikrarı sağlayamadığı, güçsüz hükümetlerin ortalama 15 aylık çalışma süresine sahip olduğunu, bunun da Türkiye'nin aleyhine olduğunu" vurguluyor.

SIKI MUHALİF LEVENT KIRCA'NIN GÜLDÜRÜSÜ, EVET'E MALZEME OLDU

Başbakan'ın işaret ettiği noktayı, yıllar önce bir isim daha gündeme getirmişti; Levent Kırca.

Levent Kırca'nın parlamenter sistem eleştirisi

Hayatının son dönemlerini, AK Parti'ye karşı etkin bir muhalefet yaparak geçiren Levent Kırca'nın, yaşasaydı referandumda hayır oyu vereceğini herkes tahmin ediyordur.

Oysa sıkı bir AK Parti muhalifi olan Levent Kırca'nın yıllar önce parlamenter sistemdeki hükümetlerin istikrarsızlığını alaycı bir güldürüyle ekranlara taşıdığı video, bugün AK Parti'nin malzemesi olmuş durumda.

SÜREKLİ HÜKÜMETLERİN DEĞİŞTİĞİ BİR SİSTEMİ KONU ALMIŞTI

Levent Kırca, Olacak O Kadar adlı programda, Meclis'te çaycılık yapan bir kişiyi canlandırıyor ve çaycının gözünden sürekli değişen, değişmek zorunda kalan hükümetleri konu alıyor.

Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

64
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

34
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

33
Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

19
Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

152
Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

104
Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM