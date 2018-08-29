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Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Otele gitmek istemeyen Leyla Bilginel, ailesini de aldı Bodum'da kamp kurdu.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 06:46..
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Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan ve Türkiye’de tedavi edilen Leyla Bilginel, Bodrum’da tatil yapıyor.

"DENİZİN DİBİNDEYİZ"

Oğlu Kayra ve ailesiyle bir arazi alanında çadır kuran Bilginel, “Denizin dibindeyiz. Temiz hava ve dalga sesleri ile uyuyoruz” dedi.

"YAŞAM TARZIMIZA UYGUN BİR TATİL"

Her gün oğlu ve yeğenleriyle balık avına çıktıklarını da belirten oyuncu, “Yaşam tarzı olarak bu tatil bize daha uygun. Bu araziyi önce baştan sona temizledik, sonra da buraya kamp kurduk” diye konuştu.

Leyla Bilginel, yemek yapmak için kamp ateşi yaktı. Ateşin yayılmaması için de etrafını taşlarla çevirdi.

Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Leyla Bilginel'in kamp hayatı

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