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Libya'nın en büyük petrol üretim sahasında üretim durdu

Ülkenin en büyük petrol üretim sahası olan El-Sharara'da üretim durduruldu.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 02:46..
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Üretimin geçen Pazar günü boru hattının petrol sahasından El-Zaviya kentindeki terminale geçen kısmının kapatılmasının ardından durduğu belirtilirken olayın nedenleri ve bu durumun ne kadar sürebileceğine dair bir bilgi verilmedi.

Libya'nın en büyük petrol üretim sahasında üretim durdu

SİLAHLI GRUPLAR BÖLGEYİ KONTROL ETMEK İSTİYOR

Bloomberg'in haberine göre; 1 Mart itibariyle Libya'da toplam günlük petrol üretimi 1.1 miyon varili bulurken, 300 bini El-Sharara'da üretilen petrol tarafından karşılanıyordu.

Çeşitli silahlı grupların hakim olduğu Libya'da taraflar uzun süreden bu yana, El-Sharara'yı kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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