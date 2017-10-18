taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.214
USD
3,6806
EURO
4,3314
ALTIN
151,47
PETR
58,4600

Lipom nedir

Genellikle ense, sırt, kollar ve bacaklarda ortaya çıkıp cildin altında bir yumru gibi ele gelen yağ bezelerine lipom denir.

  1. Haberler
  2. İç Haber

Yağ dokusu içeren herhangi bir vücut bölgesinde oluşabilir. Kıkırdaksı kapsülü olan lipom, iyi huylu tedavi edilebilir bir kitle çeşididir.

En sık görüldüğü yer, iki omuzun arasındaki kısım ve ense bölgesidir. Ayrıca kasıklarda da görülür.

SIKILARAK ÇIKARILMASI TEHLİKELİDİR

Bu kitlelerin elle sıkılıp çıkartılmaya çalışılması ise, bezenin büyümesine ve iltihaplanmaya neden olarak daha ciddi tablolara yol açabilir.

Lipom nedir

AĞRISIZ ŞİŞLİKLERDİR

Lipomlar, deri ile kas arasında bulunan yumuşak, hareketli, ağrısız, yuvarlak, yavaş büyüyen iyi huylu şişliklerdir. Neden oluştuğu konusunda kesin bir görüş birliği yoktur ama 20 ile 40 yaş aralığında sıklıkla görülür.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Yağ bezelerinin çoğunun tedavi edilmesine gerek yoktur. Ancak yerleşim yerlerinden dolayı kozmetik soruna neden oluyorsa, boyutlarında hızlı artış varsa veya iltihap kapmışsa çıkarılmaları gerekir.

Lipom nedir

Yağ bezesini çıkartma işlemi steril koşullarda ve hastane ortamında yapılmalıdır. Bu işlem istisnai durumlar dışında lokal anestezi ile yapılıp, hastanın hastaneye yatmasını gerektirmez.

Cerrahi müdahale, o bölgenin uyuşturulmasını takiben küçük bir kesi yapılıp kitlenin kapsülüyle beraber çıkartılması ile gerçekleştirilir.

İlginizi Çekebilir
Kesmeye kıyamadığı ağaçlarını restoranın içinden geçirdi
Denizli'de, inşaata engel olan ağaçları restoranın içinden geçiren işletmeci müşteriler tarafından takdir ediliyor.
Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü
Tunceli'de teröristlere çok sayıda erzak götüren terör örgütü yandaşı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Anne ve oğlunun kurduğu uyuşturucu çetesi yakayı ele verdi
İzmir'de, 280 polisin görev aldığı 6 ay süren operasyonla, anne ile oğlunun kurduğu uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi.
Portekiz'de yangınlar içişleri bakanını istifa ettirdi
Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, 41 kişinin yangınlarda ölmesi nedeniyle istifasını verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ampute futbol nedir

Ampute futbol nedir

2
Çiçek tohumları nasıl ekilir

Çiçek tohumları nasıl ekilir

1
Oruçluyken ağız kokusundan korunmanın yolları

Oruçluyken ağız kokusundan korunmanın yolları

15
Doğal anıt nedir

Doğal anıt nedir

6
Yalancı gebelik nedir

Yalancı gebelik nedir

7
Aspir yağının mucizevi faydaları

Aspir yağının mucizevi faydaları

0
Yaz sıcaklarında mışıl mışıl bir uykunun ipuçları

Yaz sıcaklarında mışıl mışıl bir uykunun ipuçları

2