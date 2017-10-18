Lipom nedir

Yağ dokusu içeren herhangi bir vücut bölgesinde oluşabilir. Kıkırdaksı kapsülü olan lipom, iyi huylu tedavi edilebilir bir kitle çeşididir.

En sık görüldüğü yer, iki omuzun arasındaki kısım ve ense bölgesidir. Ayrıca kasıklarda da görülür.

SIKILARAK ÇIKARILMASI TEHLİKELİDİR

Bu kitlelerin elle sıkılıp çıkartılmaya çalışılması ise, bezenin büyümesine ve iltihaplanmaya neden olarak daha ciddi tablolara yol açabilir.

AĞRISIZ ŞİŞLİKLERDİR

Lipomlar, deri ile kas arasında bulunan yumuşak, hareketli, ağrısız, yuvarlak, yavaş büyüyen iyi huylu şişliklerdir. Neden oluştuğu konusunda kesin bir görüş birliği yoktur ama 20 ile 40 yaş aralığında sıklıkla görülür.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Yağ bezelerinin çoğunun tedavi edilmesine gerek yoktur. Ancak yerleşim yerlerinden dolayı kozmetik soruna neden oluyorsa, boyutlarında hızlı artış varsa veya iltihap kapmışsa çıkarılmaları gerekir.

Yağ bezesini çıkartma işlemi steril koşullarda ve hastane ortamında yapılmalıdır. Bu işlem istisnai durumlar dışında lokal anestezi ile yapılıp, hastanın hastaneye yatmasını gerektirmez.

Cerrahi müdahale, o bölgenin uyuşturulmasını takiben küçük bir kesi yapılıp kitlenin kapsülüyle beraber çıkartılması ile gerçekleştirilir.