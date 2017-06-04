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Londra’daki terör saldırısına dünya liderlerinden kınama

Fransa, İspanya, İtalya ve ABD Başkanları Londra’da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

04.06.2017 - 11:31
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Aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de yer aldığı dünya liderleri dün gece Başkent Londra’da yaşanan terör saldırısını, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kınadılar, Başbakan Theresa May’i arayarak saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Avusturalya Başbakanı Malcolm Turbull, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk birer mesaj yayınladı.

YANINIZDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Theresa May’e gönderdiği mesajda Fransa’nın  daha öncekinden daha fazla İngiltere’nin yanında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter adresinden, "Amerika Birleşik Devletleri Londra ve İngiltere'nin neye ihtiyacı varsa yardım etmek için her zaman yanında. Tanrı sizi korusun." diye yazdı.

KARARLIYIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Korku ve üzüntü içinde sınırların ötesinde birleştik, aynı zamanda kararlıyız." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise düşünce ve kalplerinin terör olayında yaşamını yitirenler ve aileleriyle olduğu mesajını verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk, "Avrupa terörle mücadelede İngiltere’nin yanındadır." derken, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise dayanışma ve destek mesajı gönderdi.

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