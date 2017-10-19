taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.270
USD
3,6722
EURO
4,3434
ALTIN
151,23
PETR
58,0500

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi

Fransa’nın başkenti Paris’te bir heykel, Louvre Müzesi’ne geri adım attırdı.

19.10.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollandalı sanatçı Joep van Lieshout imzalı 12 metrelik heykelin cinsel bir ilişkiyi tasvir etmesi nedeniyle Louvre yönetimi eseri sergilemekten vazgeçti.

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi

Bir çiftin cinsel ilişkisini tasvir eden soyut heykelin yapan Joep van Lieshout ise Louvre’un kararını anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi VİDEO

"CİNSEL YANI ÇOK FAZLA BULUNMUYOR"

Sanatçı heykelinde insanların hayvanları zorla evcilleştirmesi gibi etik bir sorunu dile getirmeye çalıştığını belirten Joep Van Lieshout; “Öncelikle bu karar beni şaşırttı. Ve fikirlerimi daha geniş bir kitleye iletemediğim ve sanatsal bir çalışmanın gösterilememesinden dolayı tabii ki hayal kırıklığına uğrattı. Aslında bana göre cinsel yanı çok fazla bulunmuyor. Yani müstehcen tarafının daha az olmasını nasıl sağlarım bilmiyorum. Heykelin adı evcilleştirme anlamına gelen ‘Domestikator’. Ki bu da kötü bir şey değil. Bu, sanayi devriminde, tarımda insanoğlunun hayvanları nasıl kullandığını göstermenin bir yolu.”

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi

Müze yönetimi ret kararına sebep olarak, “heykele addedilen çok kaba vizyonun ve eserin internetteki ününün Tuileries bahçesindeki sanatsever kitlesi tarafından yanlış anlaşılması riskini” gösterdi.

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi

Paris’te başlayacak Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı çerçevesinde sergilenmesi planlanan heykel ise sahipsiz kalmadı. Louvre Müzesi’nin en büyük rakibi görülen Pompidou Merkezi dev heykelin görücüye çıkmasını kabul etti.

İlginizi Çekebilir
Kızının tecavüzcüsünü yakalayıp polise teslim etti
Londra’da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı, kızın annesi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
Filistinlilere ait zeytinleri çalan 4 yerleşimci İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan yarım saat sonra serbest bırakıldı.
Afganistan'da Taliban saldırısı
Afganistan'da Taliban teröristleri Ulusal ordu üssüne saldırıdı.
Londra polisinden Irak Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması
Londra’daki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlayan polis görevlisi Fox, Irak’ın Londra Büyükelçiliği binasına saldırı hakkında bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

316
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

140
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

161
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

108
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

32
Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM