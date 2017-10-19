Hollandalı sanatçı Joep van Lieshout imzalı 12 metrelik heykelin cinsel bir ilişkiyi tasvir etmesi nedeniyle Louvre yönetimi eseri sergilemekten vazgeçti.

Bir çiftin cinsel ilişkisini tasvir eden soyut heykelin yapan Joep van Lieshout ise Louvre’un kararını anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

Louvre Müzesi müstehcen heykeli kabul etmedi VİDEO

"CİNSEL YANI ÇOK FAZLA BULUNMUYOR"

Sanatçı heykelinde insanların hayvanları zorla evcilleştirmesi gibi etik bir sorunu dile getirmeye çalıştığını belirten Joep Van Lieshout; “Öncelikle bu karar beni şaşırttı. Ve fikirlerimi daha geniş bir kitleye iletemediğim ve sanatsal bir çalışmanın gösterilememesinden dolayı tabii ki hayal kırıklığına uğrattı. Aslında bana göre cinsel yanı çok fazla bulunmuyor. Yani müstehcen tarafının daha az olmasını nasıl sağlarım bilmiyorum. Heykelin adı evcilleştirme anlamına gelen ‘Domestikator’. Ki bu da kötü bir şey değil. Bu, sanayi devriminde, tarımda insanoğlunun hayvanları nasıl kullandığını göstermenin bir yolu.”

Müze yönetimi ret kararına sebep olarak, “heykele addedilen çok kaba vizyonun ve eserin internetteki ününün Tuileries bahçesindeki sanatsever kitlesi tarafından yanlış anlaşılması riskini” gösterdi.

Paris’te başlayacak Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı çerçevesinde sergilenmesi planlanan heykel ise sahipsiz kalmadı. Louvre Müzesi’nin en büyük rakibi görülen Pompidou Merkezi dev heykelin görücüye çıkmasını kabul etti.

