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Lübnan Başbakanı Hariri istifasını geri çekti

Lübnan'da istifası ve geri dönüşü tam bir yılan hikayesine dönen Hariri, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından resmen istifasını geri çekti.

AA | 05.12.2017 - 18:01..
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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümetin bölgesel çatışmalardan uzak durmayı gerektiren yeni uzlaşı politikasını kabul ettiğini belirterek istifasını geri çektiğini açıkladı.

RESMEN İSTİFAYI GERİ ÇEKTİ

Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.

İstifa kararını geri çektiğini açıklayan Başbakan Hariri, "Yeni bir uzlaşı siyaseti benimseyen Lübnan hükümeti görevine devam edecek, Arap ülkelerinin iç işlerine karışmayarak ilişkilerini koruyacak, bölgesel sorunlar, çatışmalar ve savaşlardan uzak duracaktır." dedi.

İstifa ettiği 4 Kasım'dan sonraki ilk kabine toplantısında, kararından vazgeçtiği için bakanların kendisine teşekkür ettiğini belirten ve toplantının sonuç bildirgesini okuyan Hariri, "Bakanlar Kurulu, oy birliği ile belirlediği yeni politikası gereğince herhangi bir çatışma veya savaştan uzak durmaya karar verdi. Bu toplantının, ülkemizin bir kaosa doğru çekilmeye çalışıldığı şu dönemde, uzlaşı ve Lübnan'ı korumak için yeni bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin okuduğu bildiride, "Lübnan'ın çıkarlarına uygun ve uluslararası hukuka saygıyı temel alan bağımsız bir dış politika benimseneceği" vurgusu yapıldı.

HARİRİ VE TARTIŞMALI İSTİFA SÜRECİ

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Ülkesine döndüğü günden bu yana Hariri'nin, Lübnanlı siyasetçiler ve büyükelçiler ile görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor.

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