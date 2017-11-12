Lübnan Cumhurbaşkanı, Hariri konusunda açıklama bekliyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin sürpriz bir şekilde Riyad'da istifasını açıklamasının ardından tansiyon giderek yükseliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Suudi Arabistan'dan Hariri'nin neden ülkesine dönmediğine dair açıklık getirmesini istedi.

GERÇEKLERİN AÇIKLANMASINI İSTİYOR

Mişel Aun yaptığı açıklamada; "Lübnan, Başbakanı'nın uluslararası sözleşmelere aykırı olan bir duruma düşmesini kabul etmiyor." diyerek Hariri'nin herhangi bir yorumunun veya hareketinin "gerçekleri yansıtmadığını" söyledi.

RİYAD, KARDEŞ HARİRİ'Yİ DESTEKLİYOR İDDİASI

Lübnanlı yetkililer, Hariri'nin Suudi Arabistan'a indiğinde devlet geleneği olarak bir prens ya da bakan tarafından karşılanması gerektiğini, ancak bunun gerçekleştirilmeyerek Hariri'nin kendi başına bırakıldığına işaret etti. Aynı yetkililer, Hariri'nin telefonuna el koyulduğunu ve istifasını okumaya zorlandığını iddia etti.

Haberde ayrıca Riyad'ın Saad Hariri'nin yerine kardeşi Bahaa Hariri'nin geçmesini istediği aktarıldı. Bahaa Hariri'nin Suudi Arabistan'da olduğunun düşünülmesi üzerine Hariri ailesinin bazı fertlerinin Bahaa'nın yanında yer almaları için Suudi Arabistan'a gelmelerinin istendiği ancak aile fertlerinin bunu kabul etmediği de belirtiliyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Lübnan basını Hariri'nin bugün Lübnan televizyonu FutureTV'ye bir söyleşi vereceğini duyurdu. Ancak söyleşinin ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmadı.

Ailesi Suudi Arabistan inşaat sektöründe büyük bir servet yapan Hariri, istifasının ardından henüz kamuoyuna konuşmazken, Lübnan Başbakanı'nın ne zaman Beyrut'a döneceği de bilinmiyor.