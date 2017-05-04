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Lüks aracını 'Sosyete taksi' yaptı

Mersin'de bir vatandaş lüks aracını taksi yaptı. Adını 'Sosyete taksi' koydu.

04.05.2017 - 16:21
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Fehmi Tüysüz, hükümetin teşvik amacıyla ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldığı üstü açık lüks otomobili "taksi" yaptı.

Lüks aracını 'Sosyete taksi' yaptı

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinden çektiği krediyle ÖTV muafiyetinden yararlanıp üstü açık lüks araç alan 38 yaşındaki Fehmi Tüysüz, piyasa değeri 250 bin lira olan ve "Sosyete Taksi" adını koyduğu otomobille hizmet veriyor.

Tüysüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lüks otomobili taksi yaptığını görenlerin şaşırdığını söyledi.

Lüks aracını 'Sosyete taksi' yaptı

Genelde gençlerin taksiye ilgi gösterdiğini vurgulayan Tüysüz, "Aracıma binen vatandaşlar üstü açık bir araçta seyahat etme imkanı buluyorlar. Allah bize bu imkanı sağlayan devletimizden razı olsun. Vatandaşlarımızdan normal bir taksi fiyatından farklı bir talebimiz yok. Taksimetre ne yazıyorsa müşteriden o parayı alıyorum. Tabii ilk başta taksinin lüks olduğunu görüp binmek istemeyenler olsa da ücrette bir değişiklik olmadığını öğrenince benim aracımı tercih ediyorlar." dedi.

Lüks aracını 'Sosyete taksi' yaptı

Taksicinin müşterileri de bu kadar lüks bir aracın ticari olarak kullanılmasının kendilerini çok şaşırttığını dile getirdi.

Lüks aracını 'Sosyete taksi' yaptı

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