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Lüks araçtan 'cephanelik' çıktı

Başkentte uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu araçta birçok cephanelik ele geçirildi.

AA | 16.12.2017 - 12:19..
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Başkentte rutin uygulama yapan polis ekiplerince lüks bir otomobilde yapılan aramada 11 tabanca, 12 şarjör ve bunlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo 160 gram kokain bulundu.

LÜKS ARACI DURDURDU

Kent genelinde rutin asayiş uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, sabaha karşı sürücüsünün hareketlerinden şüphelendikleri lüks bir aracı durdurdu.

Lüks araçtan 'cephanelik' çıktı

ARAÇTAN 'CEPHANELİK' ÇIKTI

Azerbaycan uyruklu sürücü E.K. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen T.Ö'nün tedirgin hareketleri üzerine polis, araçta arama yaptı. Lüks otomobilin kolçak kısmı ile arama sırasında tespit edilen ve arka kapıdaki cam motoruna bağlı düzenekle açılan gizli bölmede, 11 Sig Sauer marka tabanca, 12 şarjör ve bunlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve T.Ö, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik ekiplerince sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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