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Lüks cipte engelli kızını bırakan anne

Fethiye'de annesinin üzerine kilitleyip gittiği cipte kalan engelli çocuğu itfaiye kurtardı, vatandaşlar anneye tepki gösterdi.

17.11.2017 - 19:18
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Dün Muğla'nın Fethiye Kesikkapı Mahallesi 61 Sokak sakinleri, park halindeki kapıları kilitli, camları da kapalı lüks cipte engelli bir kız çocuğunun ağladığını fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekibi plakadan araç sahibine ulaşamayınca müdahale eden itfaiye ekipleri ön camı kırdı.

Lüks cipte engelli kızını bırakan anne

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

112 acil servis ekibi de korku içinde sürekli gözyaşı döken çocuğu bulunduğu yerden çıkarıp ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.

Engelli çocuk götürüldükten bir süre sonra gelen anne Nejla Yakalı, aracın başında bekleyen polisi görünce önce panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı, durumu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Lüks cipte engelli kızını bırakan anne

BİR ŞEY OLMAZ DEDİ ÇOCUĞU BIRAKTI

Yakalı, polise verdiği ifadesinde, hasta olan kuzenini ziyarete gittiğini, kısa sürede bir şey olmaz düşüncesiyle çocuğu araçta bıraktığını, ara sıra gelip kontrol ettiğini söyledi.

Bu arada aracın başında toplanan vatandaşlar da çocuğu camları kapalı araçta kilitli halde tek başına bıraktığı için tepki gösterdi.

Lüks cipte engelli kızını bırakan anne

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekiplerinin daha sonra hastaneye yönlendirdiği Nejla Yakalı, aracıyla çocuğunu almak üzere olay yerinden ayrıldı.

Otistik engeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Nazlışah Yakalı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lüks cipte engelli kızını bırakan anne

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