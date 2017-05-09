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Lüks sitelerde soygun yapan çete çökertildi

Çevre illerden Ankara’ya gelerek lüks sitelerde bulunan daireleri soyan gezgin hırsız çetesi enselendi.

09.05.2017 - 08:39
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HIRSIZZ

Şahısların, soygun yapacakları sitelerde keşif yaptıkları ve bölgenin giyim tarzına göre giyinip bina sakini gibi şüphe uyandırmadan evlere girdikleri tespit edildi.

BAHANE; "KİRALIK EV ARIYORUZ"

Zanlıların, şüpheli hareketleri fark edildiğinde ise "Kiralık ev arıyoruz" gibi bahaneler uydurduğu belirlendi. Yaptıkları soygunlar güvenlik kamerasına takılmasına rağmen, sorguda hırsızlık yapmadıklarını savunan ve diğer şüphelileri tanıdıklarını kabul etmeyen zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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