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Lviv'de Rusça şarkı dinlemek yasaklandı

Ukrayna’nın batısında milliyetçi eğilimlerin yüksek olduğu Lviv’de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı.

DHA | 23.09.2018 - 14:49..
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Kimi internet siteleri, “kültür ürünü” tanımının çok geniş olduğuna, Rusça kitapların, toplum önünde Rusça yapılan konuşmaların, hatta sokakta Rusça konuşmanın bile yasak kapsamına dahil edilmesinin önünün açık olduğununa işaret etti.

İŞLETMELERİN LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

Yasağın ihlal edilmesi halinde hangi cezanın uygulanacağı netleştirilmezken, Rusça gösterilere ve şarkılara yer veren işletmelerin lisanslarının iptal edilebileceği, Rusçayı kamusal yerlerde kullanan kişilere karşı yasal işlem başlatılabileceği belirtiliyor.

Lviv'de Rusça şarkı dinlemek yasaklandı

UKRAYNA GENELİNDE YASAKLANMASINI İSTEDİLER

Lvivli yetkililer, yasağın Ukrayna genelinde uygulanmasını teklif ediyor. Ukrayna, daha önce Rusça eğitimi yasaklamıştı. Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin engellendiği, medyada Rus dilindeki yayınların sınırlandığı ülkede, Dostoyevski, Tolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı.

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